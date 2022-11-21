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Глава міноборони Франції заявив, коли повинні відбутись переговори України з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глава міноборони Франції заявив, коли повинні відбутись переговори України з РФ
Можливі політичні варіанти для припинення війни
фото з відкритих джерел

Жоден конфлікт не закінчується без політичного та дипломатичного результату

Війна в Україні, як і будь-яка інша, має завершитися політичними переговорами, однак лише українці вирішуватимуть, коли вони будуть готові до таких перемовин. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

На запитання, чи є нинішній момент правильним для переговорів, міністр зауважив, що це повинні вирішувати самі українці.

«На цій війні є сторона агресії і агресор! Якщо ми віримо в міжнародне право та повагу до кордонів, держава, яка зазнала нападу, встановлює свої лінії та свій графік для переговорів. Прийде час, коли треба буде сісти за стіл. Жоден конфлікт не закінчується без політичного та дипломатичного результату», – сказав Лекорню.

Він додав, що союзники «розмірковують про можливі політичні результати для припинення війни». Глава Міноборони нагадав про години дискусій, які президент республіки Еммануель Макрон провів з обома сторонами – Україною та Росією. Франція, за словами її представника, відіграє свою роль, але саме «українці скажуть, що для них прийнятно, а що ні». Недотримання цього означало б підтвердження російської стратегії «здійсненого факту» як після анексії Криму в 2014 році, сказав політик.

Міністр також зазначив, що навіть коли війна закінчиться, необхідність захищати та стримувати подальші атаки на східному фланзі Європи залишаться актуальною для НАТО.

Лекорню прокоментував, зокрема, інцидент з падінням уламків ракети на території Польщі. «Швидко може статися ескалація. Ми повинні зберігати спокій і точно аналізувати те, що відбувається, щоб уникнути будь-якого хибного аналізу. Це робота нашої військової розвідки з вівторка в координації з розвідкою Сполучених Штатів та Великої Британії», – сказав міністр.

Раніше міністр оборони Канадаи розповіла, хто перемагає у війні України з Росією.

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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Теги: війна росія Україна Франція переговори

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