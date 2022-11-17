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Кремль визнав: обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль визнав: обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського
Рашисти заявляють, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу
фото: з відкритих джерел

Пєсков: «Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори… ось це все наслідки»

Влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого  цитують пропагандистські ЗМІ.

Щоправда, рашисти заявляють, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу. «Йдеться про ті об'єкти інфраструктури, які прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України та українського режиму», – сказав Пєсков журналістам.

Прессекретар російського диктатора сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів. «Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Теги: переговори прессекретар рашисти Володимир Зеленський Дмитро Пєсков обстріл росіяни

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