Банкова пояснила, як ворог може дискредитувати Україну
Подоляк: «Пам’ятайте: це Росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей»
Ворог має намір дискредитувати Україну, росіяни планують низку терактів у Білорусі та Бєлгороді, аби звинуватити нашу державу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, російське керівництво хоче втягнути Білорусь у війну проти України і підштовхнути на вторгнення. Для цього у Білорусі можуть бути проведені теракти.
Крім того, Кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді, аби підвищити підтримку війни серед росіян. Подоляк додав, що РФ продовжує інформаційні кампанії про ув'язнених з метою дискредитації України.
«Пам’ятайте: це Росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей», – наголосив радник голови Офісу президента.
Раніше Подоляк пояснив, що пригальмовує контрнаступ ЗСУ.
Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
Коментарі — 0