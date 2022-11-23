Банкова пояснила, як ворог може дискредитувати Україну

Подоляк заявив, що Кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді

Подоляк: «Пам’ятайте: це Росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей»

Ворог має намір дискредитувати Україну, росіяни планують низку терактів у Білорусі та Бєлгороді, аби звинуватити нашу державу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, російське керівництво хоче втягнути Білорусь у війну проти України і підштовхнути на вторгнення. Для цього у Білорусі можуть бути проведені теракти.

Крім того, Кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді, аби підвищити підтримку війни серед росіян. Подоляк додав, що РФ продовжує інформаційні кампанії про ув'язнених з метою дискредитації України.

«Пам’ятайте: це Росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей», – наголосив радник голови Офісу президента.

Раніше Подоляк пояснив, що пригальмовує контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.