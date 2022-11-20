Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни
ЗСУ згодилися б ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів
Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки, щоб наблизити закінчення війни з російськими військами. Зокрема, й далекобійні ракети Atacms. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю AFP.
«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з американськими Himars, які Україна вже має на озброєнні, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.
Він також згадав американські ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, оскільки дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.
«Такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні. Нам не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії», – зазначив Подоляк.
Він також підкреслив, що закінченням війни можна вважати той час, «коли Україна відновить контроль над своїми кордонами, а Росія буде нас боятися».
Раніше Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.
Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.
Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.
Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.
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