Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни

ЗСУ згодилися б ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів

Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки, щоб наблизити закінчення війни з російськими військами. Зокрема, й далекобійні ракети Atacms. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю AFP.

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«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з американськими Himars, які Україна вже має на озброєнні, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, оскільки дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

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«Такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні. Нам не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії», – зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що закінченням війни можна вважати той час, «коли Україна відновить контроль над своїми кордонами, а Росія буде нас боятися».

Раніше Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

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Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.