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Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни
Україні для перемоги потрібні далекобійні ракети Atacms
фото з відкритих джерел

ЗСУ згодилися б ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів

Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки, щоб наблизити закінчення війни з російськими військами. Зокрема, й далекобійні ракети Atacms. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю AFP.

«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з американськими Himars, які Україна вже має на озброєнні, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети Atacms, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, оскільки дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

«Такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні. Нам не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії», – зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що закінченням війни можна вважати той час, «коли Україна відновить контроль над своїми кордонами, а Росія буде нас боятися».

Раніше Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

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Теги: військові зброя озброєння радник росія Україна

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