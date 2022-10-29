Подоляк і Арахамія потролили окупантів після вибухів у Севастополі

Подоляк іронічно висміяв російську пропаганду

Окупанти після так званої «атаки» БПЛА у Севастополі відключили камери відеоспостереження. На Банковій пожартували над окупантами і закликали не панікувати. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter: «Не панікуйте. Просто відключайте камери не лише у Севастополі, а й скрізь на окупованій території».

При цьому Подоляк іронічно висміяв російську пропаганду.

«Після «негативного наступу» до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що «виграли» війну. А «Чорноморський флот» просто поплив геть», – зазначив радник голови ОП.

Пожартувати з росіян вирішив також голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Вимушений констатувати, що атаку на Севастополь здійснили спеціально навчені за натівськими стандартами бойові качки. Про них не раз писала роспропаганда і вчергове виявилася правою», – написав Арахамія.

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.