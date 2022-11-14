«Путін вже програв»: Подоляк розповів, що може врятувати Росію

Росія повинна вивести війська з території України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що врятувати Росію від краху може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України. Про це він написав у Тwitter.

На думку Подоляка, Росія має усвідомити, що для неї екзистенційну загрозу несе не поразка, а продовження війни.

«Путін уже програв: мобілізація чи відхід на лівий берег відстрочує неминуче. Врятувати Росії в історичній перспективі може лише внутрішня трансформація і повне виведення військ з України», – наголосив радник голови ОП.

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Раніше повідомлялось, що Салліван радив Зеленському задуматися про «реалістичні умови» для переговорів з РФ.

Також Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині.

Додамо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.