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Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну
Через санкції Росія змушена купляти ракети у північної Кореї
фото з відкритих джерел

Представник Офісу президента заявив про плани демілітаризувати Північну Корею

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував новину про те, що Росія має намір закуповувати снаряди у Північної Кореї. Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, спочатку Україна проводила демілітаризацію Росії, а тепер до списку додасться Північна Корея.

«Україна робить більший внесок у глобальну безпеку, ніж усі міжнародні організації разом узяті», – написав він.

Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну фото 1

Як відомо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Нагадаємо, видання The New York Times на основі висновків Conflict Armament Research, незалежної британської групи, що ідентифікує зброю, використану у війнах по всьому світу, повідомило, що крилаті ракети є топовим озброєнням у російському арсеналі, але вони містять низькотехнологічні компоненти

Раніше стало відомо, що російська оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування у РФ залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, зокрема і для ракет, після того, як США ввели заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%. 

Також повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків. Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Теги: росія Північна Корея Офіс президента Михайло Подоляк

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