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Із чого складаються новітні ракети РФ: несподівані дані The New York Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Із чого складаються новітні ракети РФ: несподівані дані The New York Times
Росія використовує для своїх ракет застарілу електроніку
фото з відкритих джерел

Російська керована зброя містить мікросхеми, які були виготовлені західними країнами після 2014 року, тобто після запровадження санкцій проти РФ

Крилаті ракети є топовим озброєнням у російському арсеналі, але вони містять низькотехнологічні компоненти. Про це йдеться у статті The New York Times на основі висновків Conflict Armament Research, незалежної британської групи, що ідентифікує зброю, використану у війнах по всьому світу.

Дослідницька група перевірила російську техніку в липні на прохання українського уряду.

Доповідь підриває наратив Москви про те, що вона має потужну і технологічну армію, яка може конкурувати з армією її західних супротивників. Зброя, яку Росія використовує для знищення українських міст, часто базується на західних інноваціях попри санкції, запроваджені проти Росії після анексії Криму.

«Ми побачили, що Росія повторно використовує одні й ті самі електронні компоненти в різних видах зброї, включно з їхніми новітніми крилатими ракетами та ударними гелікоптерами, і ми не очікували цього побачити. Російська керована зброя повна неросійських технологій і компонентів, і більшість комп’ютерних мікросхем, які ми задокументували, були виготовлені західними країнами після 2014 року», – сказав дослідник Conflict Armament Research Демієн Сплітерс, додавши, що наразі невідомо, як Росія отримала ці деталі.

Слідчі проаналізували залишки трьох типів російських крилатих ракет – у тому числі найновішої та найдосконалішої моделі Х-101 і новітньої керованої ракети «Торнадо-С». Усі вони містили ідентичні компоненти з маркуванням SN-99. Використання Росією тих самих компонентів вказує на вузькі місця в її ланцюжку поставок і що обмеження поставок компонентів SN-99 уповільнить здатність Москви поповнювати свої запаси керованої зброї. Слідчі виявили залежність російських інженерів від певних напівпровідників конкретних західних виробників у боєприпасах, безпілотниках, комунікаційному обладнанні, авіоніці вертольотів та інших військових товарах.

Мікросхеми із декількох моделей російських ракет
Мікросхеми із декількох моделей російських ракет
фото: The New York Times

Виявлено різкі відмінності між російським найвищим озброєнням і тим, яке українські сили отримали зі США. Слідчі були шоковані очевидною байдужістю Росії до наявності такої кількості зброї, яку ворог потенційно міг би переробити.

«У кращому випадку це кінець 1990-х або середина 2000-х років. По суті, це еквівалент відеоігрової консолі Xbox 360, і, схоже, вона відкрита для всіх, хто хоче розібрати її на частини та створити власну копію», – сказав Арсеніо Менендес, підрядник NASA, який як хобі розробляє компоненти зброї, вивчивши фотографії російської військової електроніки.

Для порівняння, Міністерство оборони США має стандарти, яких повинні дотримуватися військові підрядники, щоб ускладнити ворожим державам створення власних версій трофейної зброї.

«Ви можете побудувати сітку навколо комп’ютерного чіпа, яка при дослідженні видалить вміст», – сказав Менендес.

Російська навігаційна система нагадує архітектуру GPS-приймачів з відкритим кодом, на яку не поширюються федеральні обмеження щодо продажу та експорту оборонної продукції.

«Команда коледжів, які спеціалізуються на електротехніці, могла б створити це», – сказав він.

Мішанина деталей, які Росія використовує для створення своєї керованої зброї, також може пояснити, чому її крилаті ракети іноді такі не точні. Помилки, зроблені нестандартними пристроями GPS при обробці супутникових сигналів, можуть зрештою призвести до того, що крилата ракета значно промахнеться по цілі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування у РФ залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, зокрема і для ракет, після того, як США ввели заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%. 

Також повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків. Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Сполучені Штати наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти РФ через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Promcomplektlogistic «активно допомагав підприємству «Радиоавтоматика» в уникненні санкцій США», зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.

Читайте також: Ракетна зброя Росії. Досьє
Теги: росія зброя санкції ракета

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