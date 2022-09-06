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Санкції довели. Росія тепер купує ракети у Північної Кореї – The New York Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Санкції довели. Росія тепер купує ракети у Північної Кореї – The New York Times
Росія закуповує ракети у одного з нечисленних союзників – Північної Кореї
фото з відкритих джерел

The New York Times зазначає, що угода з Північною Кореєю вказує на розпач Москви

Впроваджені проти Російської Федерації санкції значно ускладнюють виробництво високоточної зброї та інших видів техніки, які потребують західних комплектуючих. І аби розв'язувати наявну проблему з нестачею ракет та артилерії, країна-агресор звернулася до послуг одного з нечисленних союзників – Північної Кореї (КНДР). Про це повідомляє з посиланням на анонімні джерела в американській розвідці The New York Times.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад пів року і за цей час, окупаційні війська зазнали значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. Також через постійні інтенсивні обстріли українських територій, запаси високоточних ракет потроху закінчуються. А через експортний контроль та санкції «російські збройні сили продовжують страждати від гострої нестачі зброї та боєприпасів».

Тому Міноборони РФ змушено шукати нових постачальників зброї. Згідно з нещодавно розсекреченими даними американської розвідки Росія купує у Північної Кореї мільйони ракет та артилерійських снарядів. А у майбутньому, цілком імовірно, вони можуть придбати й іншу додаткову північнокорейську військову техніку.

США надали мало подробиць про точний тип озброєння, терміни або розмір партії, зазначають журналісти.

Як зазначається у публікації, купівля снарядів у КНДР вказує на те, що глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили Кремль звертатися до країн-ізгоїв за допомогою. Угода з Пхеньяном указує на розпач Москви, каже журналістам урядовець зі США.

Повідомлення про закупівлю у Північної Кореї з'явилося невдовзі після повідомлень про постачання РФ іранських дронів, зазначається в матеріалі. Саме на цих двох країнах Москва зосередила зусилля щодо укладання угод: Пхеньян і Тегеран і так давно перебувають під санкціями – вони менше ризикують, постачаючи РФ зброю.

Нагадаємо, видання The New York Times на основі висновків Conflict Armament Research, незалежної британської групи, що ідентифікує зброю, використану у війнах по всьому світу, повідомило, що крилаті ракети є топовим озброєнням у російському арсеналі, але вони містять низькотехнологічні компоненти

Раніше стало відомо, що російська оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування у РФ залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, зокрема і для ракет, після того, як США ввели заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%. 

Також повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків. Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Сполучені Штати наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти РФ через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Promcomplektlogistic «активно допомагав підприємству «Радиоавтоматика» в уникненні санкцій США», зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.

Читайте також: Ракетна зброя Росії. Досьє
Теги: війна росія санкції Північна Корея

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