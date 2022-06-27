У росіян закінчились імпортні деталі для ремонту літаків – розвідка

Командування армії РФ занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту літаків

Підприємства оборонно-промислового комплексу Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту» різних типів та призначення.

Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування серії зазначених літаків.

В якості виходу з ситуації пропонується відпрацювати на базі підприємство ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Як повідомлялось раніше, голова комітету ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що «програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого».

Нагадаємо, що після запровадження санкцій Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніями відбирати іноземні пасажирські літаки, надані росіянам у лізинг.

За даними ЗМІ, у Росії на початок весни поточного року у лізингу перебували майже 780 літаків.

Через це російські авіакомпанії втратили можливість літати у західні країни через можливість арешту. Втім, навіть у таких країнах, як Шри-Ланка, літаки, вкрадені росіянами у лізингодавцями, почали затримувати.