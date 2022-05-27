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    Економіка та фінанси

    США запровадили санкції проти Північної Кореї і російських банків

    США запровадили санкції проти Північної Кореї і російських банків

    Санкції запровадженні через підтримку програм КНДР з розробки зброї масового знищення

    Міністерство фінансів США сьогодні, 27 травня, ввело санкції проти однієї фізичної особи і торговельної компанії з Північної Кореї, а також двох російських банків через їхнє сприяння розробкам ракетних та ядерних програм Пхеньяна. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

    «Сьогодні OFAC запровадив санкції проти однієї фізичної особи, двох банків і торговельної компанії через їхню підтримку програм КНДР з розробки зброї масового знищення і балістичних ракет»,– зазначається в повідомленні.

    Обмеження введені, зокрема, проти представника північнокорейської компанії SANS в Мінську, а також торговельної компанії Air Koryo Trading Corporation через сприяння програмам міністерства військової промисловості КНДР. Крім того, під санкціями опинилися два російських банки – «Дальневосточный банк» у Владивостоку, а також банк «Спутник» у Самарі. Вони брали участь у операціях матеріальної й фінансової допомоги підсанкційним державним установам КНДР та національній компанії Північної Кореї Air Koryo, яка також була додана до списку обмежень США.

    Нагадаємо, Росія і Китай ветували ініційоване США посилення санкцій ООН проти Північної Кореї через випробування останньою балістичних ракет.

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    Теги: росія окупанти санкції ООН війна Китай Північна Корея Україна окупація #stoprussia
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    США запровадили санкції проти Північної Кореї і російських банків