Банкова повідомила, що торік дарували Зеленському

Картини, срібні монети та книги презентували президентові

Президент Володимир Зеленський у 2021 році у подарунок від президента США отримав білу металеву чашу, Литви – срібні монети й книгу, Польщі – монету, репродукцію та Кримські сонети, а Грузії – фотоальбом. Про це йдеться у відповіді Офісу президента, пише «Укрінформ».

«Подарунки, які надходять на ім’я глави держави, один раз на рік передаються до постійно діючої експозиції Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського», – розповіли в Офісі президента.

Перелік подарунків, що надійшли на ім’я Зеленського та передані на зберігання до Фонду президентів у 2021 році, містить 97 позицій, серед яких 61 книга.

Подарунки надходили від президентів, іноземних прем’єр-міністрів, міністрів, послів, а також від українських військових, організацій, з регіонів і від громадян.

Так, зазначається, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден презентував президенту України чашу з білого металу.

Президент Литви Гітанас Наусєда подарував срібні монети вагою 28 г і 126 г, книгу «Портрети Великих Князів і Вельмож Великого князівства Литовського»; президент Польщі Анджей Дуда – срібну монету «Народний Банк Польський», репродукцію «230-річниця ухвалення Конституції», Кримські сонети, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі – фотоальбом із трьох книг Gеоrgia History Culture Ethnography.

Державний секретар США Ентоні Джон Блінкен презентував тацю із білого металу, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас подарувала запонки срібні із золотом, Словаччини Едуард Гегер – скляну вазу «Atelier JP».

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