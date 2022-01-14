Зеленський призначив нового посла в Литві: що про нього відомо

Бешта є секретарем організаційного комітету саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Литві. Ним став дипломат Петро Бешта. Відповідний указ оприлюднений офіційним інтернет-представництвом президента.

«Призначити Бешту Петра Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці», – зазначається в документі.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Міністерства закордонних справ, до призначення Петро Бешта очолював Політичний директорат Міністерства закордонних справ, обіймаючи посаду Генерального директора. Також він є секретарем організаційного комітету саміту Кримської платформи.

За даними НАЗК, Петро Бешта одружений та має доньку.

У декларації дипломата вказано, що він володіє двома квартирами у Києві площею 63,1 та 41,8 квадратних метра, а також двома земельними ділянками на Львівщині та Київщині площею 1500 квадратних метрів кожна. Дружина Бешти має квартиру у столиці площею 39 квадратних метрів та володіє третиною квартири у Харкові, площа якої становить 64,9 квадратних метрів.

Петро Бешта користується автомобілем Toyota Avensis 2014 року випуску. При цьому він зберігає у готівці 21 200 доларів США та 711 тисячу гривень. На банківських рахунках дипломата зберігається 27 297 доларів, 10 409 гривень та 7350 швейцарських франків.

Відповідно до минулорічної декларації, протягом року Бешта заробив 851 560 у МЗС та 554 389 у ТОВ Сатгуру Тревел Енд Тоурс Сервіс». Окрім того, він отримав 20 892 гривні процентів від внеску в «Ощадбанку».

До слова, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.