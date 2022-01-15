Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки держави вживає Зеленський?

Поки влада займається незрозуміло чим, єдина надія на українську армію

Путін зайде так далеко, наскільки йому дозволять

Листопад 2021: ГУР заявляє, що Росія готується напасти в січні. Перед тим буде вторгнення піде після психологічна атака, шатун, протести.

Грудень 2021: Росія продовжує стягувати війська.

Січень 2022: президент і вся керівна команда бухають і бавляться зі снігом (чи «снігом») у Буковелі.

Теж січень: США попереджають, що наступу РФ може передувати внутрішня дестабілізація.

Росія для розминки вводить війська в Казахстан.

Росія бикує і навмисно провалює переговори зі США щодо безпеки в Європі («забирайте манатки НАТО з Польщі і т.д., інакше ми за себе не відповідаємо»).

Росія починає маневри біля кордонів України.

Росія приводить у бойову готовність частину військ.

12 січня. Президент України з'являється в офісі, записує відео про «дякую», що лише посилює побоювання щодо його стану і адекватності.

Уряд визнає, що ситуація з газом цієї зими – швах.

У Києві «мінують» всі ТЦ і школи. Загалом по Україні за день «мінують» 600 об'єктів.

У Зеленського зайняті Порошенком, його поверненням і посадкою – типу це головне завдання. І типу Порошенко та його зустрічальники головне джерело дестабілізації. (Про Ахметова і його державний переворот всі давно забули)

14 січня: рускі ламають усі (чи майже всі) сайти центральної державної влади України.

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зараз ми тут

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Питання: що далі?

Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки вживає Зеленський як верховний головнокомандувач напередодні анонсованого наступу РФ, крім тих, що стосуються Порошенка?

Що ще зламає р-ня в нашій діджиталізованій державі перед наступом?

P.S. Нагадаю банальну народну мудрість: Путін зайде так далеко, наскільки йому дозволять.

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Джерело: блог Дмитра Лиховія

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