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    Думки вголос

    Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки держави вживає Зеленський?

    Поки влада займається незрозуміло чим, єдина надія на українську армію - Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки держави вживає Зеленський?
    Поки влада займається незрозуміло чим, єдина надія на українську армію
    фото: mil.gov.ua

    Путін зайде так далеко, наскільки йому дозволять

    Листопад 2021: ГУР заявляє, що Росія готується напасти в січні. Перед тим буде вторгнення піде після психологічна атака, шатун, протести.

    Грудень 2021: Росія продовжує стягувати війська.

    Січень 2022: президент і вся керівна команда бухають і бавляться зі снігом (чи «снігом») у Буковелі.

    Теж січень: США попереджають, що наступу РФ може передувати внутрішня дестабілізація.

    Росія для розминки вводить війська в Казахстан.

    Росія бикує і навмисно провалює переговори зі США щодо безпеки в Європі («забирайте манатки НАТО з Польщі і т.д., інакше ми за себе не відповідаємо»).

    Росія починає маневри біля кордонів України.

    Росія приводить у бойову готовність частину військ.

    12 січня. Президент України з'являється в офісі, записує відео про «дякую», що лише посилює побоювання щодо його стану і адекватності.

    Уряд визнає, що ситуація з газом цієї зими – швах.

    У Києві «мінують» всі ТЦ і школи. Загалом по Україні за день «мінують» 600 об'єктів.

    У Зеленського зайняті Порошенком, його поверненням і посадкою – типу це головне завдання. І типу Порошенко та його зустрічальники головне джерело дестабілізації. (Про Ахметова і його державний переворот всі давно забули)

    14 січня: рускі ламають усі (чи майже всі) сайти центральної державної влади України.

    зараз ми тут

    Питання: що далі?

    Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки вживає Зеленський як верховний головнокомандувач напередодні анонсованого наступу РФ, крім тих, що стосуються Порошенка?

    Що ще зламає р-ня в нашій діджиталізованій державі перед наступом?

    P.S. Нагадаю банальну народну мудрість: Путін зайде так далеко, наскільки йому дозволять.

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    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: Росія кібератака війна агресія президент кібербезпека
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    Яких заходів по зміцненню оборони і безпеки держави вживає Зеленський?