Білий дім відреагував на пропозицію Зеленського про саміт із Путіним

У США наголосили, що переговори можливі лише після окреслення чітких позицій сторін

Псакі порадила Росії врешті визначитися, яким буде подальший шлях кризи на російсько-українському прикордонні

Білий дім відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести тристоронні переговори з російським главою Володимиром Путіним. Про це на брифінгу сказала речниця Адміністрації Джен Псакі.

Вона заявила, що Путін повинен визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація й санкції, чи діалог.

«Мені нічого відповісти у плані подальших кроків у переговорах. Зараз усі повернулися у свої столиці й це обговорюють. Зауважу, що позиція президента і наша полягає у тому, що Путін і Росія повинні визначитися, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать. Якщо вони вирішать вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року. Якщо вони вирішать, що захочуть брати участь у дипломатичних бесідах і переговорах, ми відкриті. І ми сподіваємося, що вони це зроблять», – відповіла Псакі.

Росія повинна сама зробити вибір, ще раз наголосила Псакі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як відомо, 2 січня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 9 грудня 2021 року президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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