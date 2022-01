Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії Росії – Карл Більдт

Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований зосередженням президента Володимира Зеленського на арешті п’ятого президента України й лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка більше, аніж на об’єднанні країни проти російської загрози. Про це він написав у Twitter.

And I’m now heading home from Kyiv . It’s always inspiring, but today I’m deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent - now opposition leader @poroshenko - than on uniting his country against the threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C