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    Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії Росії – Карл Більдт

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    Більшість європейських політиків називають переслідування Порошенка політичним - Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії Росії – Карл Більдт
    Більшість європейських політиків називають переслідування Порошенка політичним
    фото: prm

    Політик стурбований політичним переслідуванням Петра Порошенка

    Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований зосередженням президента Володимира Зеленського на арешті п’ятого президента України й лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка більше, аніж на об’єднанні країни проти російської загрози. Про це він написав у Twitter.

    «Я зараз їду додому з Києва. Я глибоко стурбований, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента – нині лідера опозиції Петра Порошенка – ніж на об’єднанні своєї країни проти російської загрози», – написав Більдт.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

    Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

    Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

    Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

    Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

    12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

    Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

    До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність суд Європарламент Карл Більдт Володимир Зеленський
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    Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії Росії – Карл Більдт