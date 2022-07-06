  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Банкова пояснила, навіщо Росія обстрілює власні міста
рус
    Політика

    Банкова пояснила, навіщо Росія обстрілює власні міста

    Банкова пояснила, навіщо Росія обстрілює власні міста
    фото: Офіс президента

    Подоляк: «На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним»

    Рашисти навмисне атакують власні міста і звинувачують у цьом ЗСУ, аби підтримувати градус ненависті до нашого народу. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк Twitter.

    «Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від «холодильника», підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

    Читайте також: Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Банкова пояснила, навіщо Росія обстрілює власні міста