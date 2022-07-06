Банкова пояснила, навіщо Росія обстрілює власні міста

Подоляк: «На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним»

Рашисти навмисне атакують власні міста і звинувачують у цьом ЗСУ, аби підтримувати градус ненависті до нашого народу. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк Twitter.

«Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від «холодильника», підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним», – написав Подоляк.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.