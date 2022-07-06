  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ
рус
    Політика

    Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ

    Сіярто заявив, що для Угорщини головне &laquo;не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб&raquo;&nbsp; - Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ
    Сіярто заявив, що для Угорщини головне «не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб» 
    фото з відкритих джерел

    Сіярто: «Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців»

    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна відмовилася від постачання і транзиту зброї в Україну, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають у західних українських регіонах. Про це Сіятро сказав в інтерв'ю каналу CNN.

    Він зазначив, що на заході України проживає майже 150 тис. угорців.

    «Очевидно, що у разі передавання зброї нами ці постачання будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми мусимо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», – сказав дипломат.

    Сіярто також заявив, що Угорщина прийняла приблизно 630 тис. біженців з України.

    «Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не чекаємо, що хтось скаже "дякую" угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано лише тому, що ми ухвалили одне рішення – не брати участь у постачанні озброєння. Чому? Тому що ми сусідні країни. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб», – заявив глава МЗС.

    Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.

    Читайте також: Угорщина наполягає на перемир’ї між Україною та РФ – ЗМІ
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Угорщина Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ