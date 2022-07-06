Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ

Сіярто заявив, що для Угорщини головне «не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб»

Сіярто: «Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна відмовилася від постачання і транзиту зброї в Україну, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають у західних українських регіонах. Про це Сіятро сказав в інтерв'ю каналу CNN.

Він зазначив, що на заході України проживає майже 150 тис. угорців.

«Очевидно, що у разі передавання зброї нами ці постачання будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми мусимо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», – сказав дипломат.

Сіярто також заявив, що Угорщина прийняла приблизно 630 тис. біженців з України.

«Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не чекаємо, що хтось скаже "дякую" угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано лише тому, що ми ухвалили одне рішення – не брати участь у постачанні озброєння. Чому? Тому що ми сусідні країни. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб», – заявив глава МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.