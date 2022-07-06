Чергова провокація Росії? У Казахстані вибух на нафтовому родовищі

Інцидент розслідується за статтею про порушення правил охорони праці

Останні місяці росіяни всіляко перешкоджають Казахстану вести нафтовий бізнес зі світом

У Казахстані на нафтогазовому родовищі Тенгіз стався вибух, в результаті чого загинули двоє працівників 1985 року народження і ще троє отримали поранення. Про це повідомили в обласному департаменті поліції Атирау.

Вибух стався вранці 6 липня в Жильовому районі.

Нафтогазове родовище Тенгіз, яке розробляється компанією Tengizchevroil (TCO), є одним з найбільших в Казахстані, з запасами нафти в 3, 2 млрд тонн. Вано розташований на території регіону Атирау (захід країни).

Зараз TCO займається розширенням виробництва на Tengiz (FGP-WPMP), вартість проекту оцінюється в $ 45, 2 млрд.

Учасниками ТОВ «Тенгізчевройл» є ТОВ «Шеврон» (50%) і ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через національну компанію KazMunayGas (20%), а також російсько-американське спільне підприємство LUKArco (5%). Компанія працює з 1993 року.

Інцидент розслідується за статтею про порушення правил охорони праці (ч. 3 ст. 156 КК Казахстану).

Нагадаємо, російський суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи. «Каспійський трубопровідний консорціум» (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського термінала на 30 діб.

Як повідомлялося, Казахстан, аби уникнути можливого ототожнення казахстанської сировини з російською, яка потрапила під санкції Європейського Союзу, із 6 червня офіційно перейменував свою експортну нафту. Нова назва казахстанської нафти – Kebсo.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що казахська влада поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Читайте також: