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  4. Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)
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    Соціум

    Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)

    Частини зенітно-ракетного комплексу &laquo;Панцир&raquo; у Бєлгороді - Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)
    Частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир» у Бєлгороді
    фото з відкритих джерел

    У Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир»

    У російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

    «Наразі четверо, дві особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Тим Наразі є інформація про трьох загиблих», – розповів Гладков.

    Російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир». Знахідка може свідчити лише про одне – росіяни самі вдарили по своїх домівках. Адже на озброєнні у ЗСУ таких ЗРК немає.

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    Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)
    Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)

    Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗМІ ЗСУ війна обстріл Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)