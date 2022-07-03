Вибухи у Бєлгороді: ЗМІ показали, як росіяни обстріляли самі себе (фото)

У Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир»

У російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

«Наразі четверо, дві особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Тим Наразі є інформація про трьох загиблих», – розповів Гладков.

Російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир». Знахідка може свідчити лише про одне – росіяни самі вдарили по своїх домівках. Адже на озброєнні у ЗСУ таких ЗРК немає.

Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.