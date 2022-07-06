Влада Білорусі знищила кладовище Армії Крайової: МЗС Польщі зробило заяву

E Gjkmos yfpdfkb sywbltyn черговим і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі

Білоруська влада наказала знищити у селі Мікулішки Гродненської області кладовище, де поховані загиблі у 1944 році солдати польської Армії Крайової. До Міністерства закордонних справ Польщі було викликано тимчасово повіреного у справах Білорусі. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС країни.

«Ця надзвичайно ганебна подія є прикладом порушення нинішньою білоруською владою усіх своїх зобов’язань щодо пам’ятних місць на своїй території. Це нагадує найтемніші сторінки історії комунізму, і з огляду на попередні повідомлення про знищення польських військових поховань, це не можна сприймати інакше, як цілеспрямовану дію з метою подальшого погіршення взаємин між Польщею та Білоруссю», — сказано в заяві.

У МЗС наголошують, що є черговим і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі.

«Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, спрямовану на усунення будь-яких польських слідів в Білорусі. Знищення військових могил не змінить історію і не зітре пам’ять про минуле», — додала речниця міністерства Ясіна Лукаш.

Після президентських виборів в Білорусі в серпні 2020 року Польща не визнала результати виборів, підтримала протести громадянського суспільства і закликала Мінськ провести перевибори.

Після цього режим Лукашенка звинуватив Польщу у намаганні дестабілізувати ситуації у країні і захопити західні регіони країни. Мінськ розпочав репресії проти діячів польської національної меншини в Білорусі, сторони обмінялися висилкою дипломатів з Білорусі та Польщі.

Нагадаємо, Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю.)