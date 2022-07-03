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рус
    Події в Україні

    У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста почалася пожежа

    Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки" - У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста почалася пожежа
    Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки"

    Після них над містом скупчились хмари диму

    У російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Відповідне відео публікують російські Telegram-канали.

    Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляється про вибухи біля аеродрому.

    У центрі Бєлгорода звук був такої сили, що в будинках затремтіли шибки, у машин спрацювала сигналізація.

    З посиланням на місцевого губернатора, повідомляють, що вибухи були, ймовірно, наслідком роботи російської ППО.

    Вибухи були такої сили, що у деяких будинках повилітали шибки з вікон.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста почалася пожежа