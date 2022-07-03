У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, в центрі міста почалася пожежа

Після них над містом скупчились хмари диму

У російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Відповідне відео публікують російські Telegram-канали.

Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляється про вибухи біля аеродрому.

У центрі Бєлгорода звук був такої сили, що в будинках затремтіли шибки, у машин спрацювала сигналізація.

З посиланням на місцевого губернатора, повідомляють, що вибухи були, ймовірно, наслідком роботи російської ППО.

Вибухи були такої сили, що у деяких будинках повилітали шибки з вікон.