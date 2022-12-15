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Банкова відреагувала на легалізацію РФ воєнних злочинів в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова відреагувала на легалізацію РФ воєнних злочинів в Україні
фото ілюстративне

Подоляк: «Зняття Держдумою Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств»    

Російська Федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України. Відповідні кроки нікчемної країни не повинні уникнути міжнародного правосуддя. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як зазначив радник Банкової, відповідні кроки, є спробою легалізувати мародерства, вбивства та ґвалтування російських солдатів по відношенню до українців.

«Зняття Держдумою Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені «в інтересах Росії» – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?», – написав Подоляк.

Як раніше повідомлялося, осійська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. 

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Теги: армія влада правосуддя радник війна окупанти Михайло Подоляк

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