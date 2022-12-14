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Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації
фото: Reuters

Російська влада вважає, що можливість працювати на російські компанії з-за кордону слід обмежити

Російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

В інтерв'ю «Відомостям» на початку грудня Клішас попереджав, що влада може розробити заходи, які «зроблять перебування за кордоном менш комфортним» для громадян, які залишили Росію після початку мобілізації.

«Багато з них втекли, але продовжують працювати в російських компаніях дистанційно, чи можемо ми змінювати закон у цьому плані і обмежувати схеми, які дозволяють людям працювати там (за кордоном – ред.), а гроші отримувати звідси, і ми не можемо зрозуміти, чи платять вони всі податки? Можемо», – наголосив сенатор.

На думку Клішаса, можливість працювати на російські компанії з-за кордону слід обмежити у «чутливих сферах» економіки, наприклад, у транспортній безпеці та держсекторі.

Як повідомлялося, незважаючи на заяви російської влади про начебто закінчення мобілізації в країні-терористці, внаслідок якої вмирати відправили щонайменше 300 тис. осіб, у великих містах РФ відновилися облави на потенційне гарматне м'ясо.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд.

Також російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях. 

Теги: влада гроші закон податки мобілізація росія війна

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