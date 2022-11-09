Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ

Влада узгодила нову структуру уряду

Президент Володимир Зеленський узгодив чергову концепцію перебудови Кабінету міністрів. Сьогодні глава держави провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду. Про це пише ZN.ua

Кількість міністерств у Кабміні планується скоротити до 14, замість поточних 20.

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Міністерству культури та інформаційної політики додадуть вирішення питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації.

Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Нагадаємо, уряд виділив зруйнованим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії регіонам кошти на відновлення. Понад 300 млн грн для відбудови інфраструктури отримали Харківська область та Київ