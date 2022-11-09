Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ
Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру
mva.gov.ua

Влада узгодила нову структуру уряду

Президент Володимир Зеленський узгодив чергову концепцію перебудови  Кабінету міністрів. Сьогодні глава держави провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду. Про це пише ZN.ua

Кількість міністерств у Кабміні планується скоротити до 14, замість поточних 20.

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ фото 1

Міністерству культури та інформаційної політики додадуть вирішення питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають  у Міністерство цифрової трансформації.

Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Нагадаємо, уряд виділив зруйнованим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії регіонам кошти на відновлення. Понад 300 млн грн для відбудови інфраструктури отримали Харківська область та Київ

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Денис Шмигаль уряд українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розпорядження про призначення Чернишова головою «Нафтогазу» набирає чинності з 4 листопада
Уряд офіційно повідомив про призначення Чернишова головою «Нафтогазу»
4 листопада, 11:23
Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року
Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка
1 листопада, 15:36
Лозинський тимчасово виконуватиме обов’язки глави Мінрегіону
Уряд призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто обійняв посаду
4 листопада, 12:52

Політика

Ексголову Нацбанку Шевченка оголошено у міжнародний розшук – САП
Ексголову Нацбанку Шевченка оголошено у міжнародний розшук – САП
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ
Банкова збирається зменшити кількість міністерств уряду до 14 – ЗМІ
Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
США готуються до війни із РФ? Соратник Зеленського розповів про сигнал Путіну 
США готуються до війни із РФ? Соратник Зеленського розповів про сигнал Путіну 
Ситуація складна по всьому фронту – звернення Зеленського (відео)
Ситуація складна по всьому фронту – звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
90K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
54K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
47K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
30K
Путін скоро отримає проблеми від власної армії
29K
Війна в Україні: Американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту