Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка

Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року

Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу»

Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Кабмін проголосував одноголосно. Це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю», – написав Гончаренко.

На думку парламентаря, новим головою «Нафтогазу», скоріш за все, стане міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 28 квітня 2021 року, тобто пробув на посаді 1,5 року.

Сьогодні стало відомо, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».