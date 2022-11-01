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Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка
Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року
фото з відкритих джерел

Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу»

Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Кабмін проголосував одноголосно. Це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю», – написав Гончаренко.

На думку парламентаря, новим головою «Нафтогазу», скоріш за все, стане міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 28 квітня 2021 року, тобто пробув на посаді 1,5 року.

Сьогодні стало відомо, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».

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Теги: Кабмін міністр депутат звільнення

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