Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів

Офіс президента та керівництво фракції «Слуга народу» в парламенті досі контролюють ситуацію в монобільшості? Чи вже без підтримки сторонніх фракцій та груп проводити рішення майже неможливо? Внутрішні скандали, коли «слуги» прямо в чатах сварилися та звідти демонстративно виходили пачками, свідчать на користь другої версії.

Всі завжди запитують про чат, ніби там ухвалюються якісь доленосні рішення. Це абсолютно не так. Чат – більше місце для словесної творчості та обговорення новин кінематографу. Що стосується контролю керівництва фракції, то, дійсно, зараз більшість законопроєктів приймається за участі інших фракцій. До прикладу, у нас є законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів, де ми відносимо олігархів до високоризикових клієнтів. Це означає, що банки просто можуть таким клієнтам відмовляти. Але фракція «Європейська солідарність» дуже запереживала за олігархів і вимагала розгляду всіх 300 правок до цього проєкту. І керівництво нашої фракції витрачає час, аби домовитися з керівництвом «ЄС», аби вони цього не робили. Результат – олігархам поліпшений фінмоніторинг, тільки заради того, щоб в залі не застрягти в розгляді одного законопроєкту на кілька годин.

Наприклад, в партійному чаті нас переконували голосувати за створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держагентства лісових ресурсів, яку очолив Микола Тищенко. Я була категорично проти, уявляючи, де – Тищенко, а де – ліси. Але Арахамія особисто просив всіх за цю ТСК голосувати – можливо, через те, що Тищенко контролює кількох депутатів, які будуть голосувати, як треба. Бо він колись вже пішов «в опозицію» і в нас були проблеми з голосами.

І чи часто доводиться йти на такі поступки мінігрупам? Тищенко ж там не один такий винахідливий?

Коли є спільний зовнішній ворог, Рада єдина, як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів. Наприклад, обмеження статусу публічної особи. Зараз депутати – назавжди публічні особи, і до них застосовується посилений фінансовий моніторинг на час каденції і 12 місяців після її завершення. А далі застосовується ризик-орієнтований підхід. Але депутату ОПЗЖ Григорію Мамці стало тяжко-важко від того, що потрібно постійно надавати підтвердження походження коштів, його підтримали такі ж страждальці з усіх абсолютно фракцій. І вони більшістю голосів скасували цю вимогу, чим поставили під загрозу вступ України в Європейське співтовариство. Проте задовольнили свої «шкурняки».

Чим таким колишній «ІТ-шник» Давид Арахамія раптом став таким цінним кадром в українській політиці? Він і фракцією керує, і в Америку за зброєю їздить, і є головою політради…

Нічого не можу сказати поганого про Арахамію. Він – комунікабельний, при цьому я ніколи не чула від нього якогось хамства чи чогось, що виходило б за рамки. Виріс за три роки дуже сильно.

Чи настане в найближчому майбутньому загроза, коли монобільшості доведеться формувати коаліцію з кимось чисто з технічно-арифметичних причин?

Я ще до війни казала, що нам потрібна коаліційна угода, бо у нашій фракції немає стабільних 226 голосів. Середньоарифметичне – десь 210. Тому потреба в голосах інших фракцій є, але коаліційну угоду ніхто не складає. Офіс президента взагалі цим не займається, за збір голосів відповідає Мотовиловець, але він знову-таки – не «слуг народу» переконує голосувати, а інші фракції. З нами Мотовиловець проводить чисто ритуальні бесіди, а на всі гострі запитання відмахується формальними відповідями.

За якісь кадрові речі я голосую, бо розумію, що комусь треба виконувати певну роботу, а це бачення формується на Банковій. Під час війни саме Офіс президента формує порядок денний, хоча іноді я потім шкодую за голосування щодо деяких міністрів. Наприклад, з виплатами внутрішньо переміщеним особам бардак, обіцяних виплат для тих, хто був в окупації (а ці виплати широко анонсували), на Київщині взагалі ніхто не отримав. Є-допомогу по 6500 тис., анонсовану для підприємців, отримали лише ті, хто сидів зі зв’язком і світлом на західній Україні або взагалі закордоном, а північ Київщини, яка сиділа в окупації без зв’язку, лише дірку від бублика. А тероризують виборці за це мене, а не, наприклад, міністра економіки чи міністра соцполітики, відповідальних за ці рішення.

Ображених у фракції-партії багато? Зрозуміло, що війна, треба об’єднуватись, і все ж? Атмосфера дуже відрізняється від 2019 року, коли «море було по коліна»?

Власне, завжди були депутати, що вхожі в Офіс президента, і депутати, які туди не вхожі, а тому ображені. Будь-якій владі завжди подобаються люди слухняні та неконфліктні, так вже історично склалося. Я до цього ставлюсь по-філософськи.