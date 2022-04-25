Зустрічі на Ельбі не буде: США відмінили всі урочистості в цьому році
Пам'ятний знак на Арлінгтонському кладовищі
США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі
Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Росія 1».
За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів.
«Чисто формально Захід скасував Арлінгтонське кладовище, але нам чітко було сказано, що за рекомендацією Держдепартаменту», – зазначив російський дипломат.
Церемонія проходить щороку на Арлінгтонському цвинтарі поблизу Вашингтона біля меморіалу «Дух Ельби». У зв'язку з повномасштабною агресією рф проти України, Штати вирішили відмінити урочистості.