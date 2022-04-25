  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зустрічі на Ельбі не буде: США відмінили всі урочистості в цьому році

    Пам'ятний знак на Арлінгтонському кладовищі - Зустрічі на Ельбі не буде: США відмінили всі урочистості в цьому році
    Пам'ятний знак на Арлінгтонському кладовищі

    США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі

    Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Росія 1».

    За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів.

    «Чисто формально Захід скасував Арлінгтонське кладовище, але нам чітко було сказано, що за рекомендацією Держдепартаменту», – зазначив російський дипломат.

    Церемонія проходить щороку на Арлінгтонському цвинтарі поблизу Вашингтона біля меморіалу «Дух Ельби». У зв'язку з повномасштабною агресією рф проти України, Штати вирішили відмінити урочистості.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зустрічі на Ельбі не буде: США відмінили всі урочистості в цьому році