Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах

Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Глава української держави побажав Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах. Про це йшлося в повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

«Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!», – йдеться у повідомленні.

Вітаю Президента та справжнього друга @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.