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    Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах

    Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції - Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах
    Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції
    фото з відкритих джерел

    Глава української держави побажав Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу

    Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах. Про це йшлося в повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

    «Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!», – йдеться у повідомленні.

    24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

    Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
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    Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах