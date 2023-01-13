«Битва за Донеччину триває»: Зеленський розповів про ситуацію на фронті (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 324-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Важкі битви за Бахмут і Соледар (Донецька область), за Кремінну (Луганська область), за інші міста й села сходу України тривають і досі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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«Важка битва за Донеччину триває», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що триває битва за Бахмут, Соледар та Кремінну, а також і за інші міста й села сходу України.

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«Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання!» – додав Зеленський.

Глава держави подякував бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледара, а також воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.