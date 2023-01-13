Програма відновлення житла: Зеленський звернувся до українців

Зеленський запевнив, що станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько пів мільярда грн

Загальна сума благодійних внесків, які зібрали завдяки державній фандрейзинговій платформі United24, сягнула понад 10 млрд грн. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, 12 січня.

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«Відбулось сьогодні й відкриття нового напряму в нашій державній благодійній платформі United24. Цей напрям – відбудова України. Тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації.

Зеленський запевнив, що станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько пів мільярда грн. від людей із понад ста країн – для відновлення житла.

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«Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі. Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 млрд грн. І я дякую всім, хто долучився до зборів United24», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також відзначив військових двох бригад, які утримують позиції у Соледарі та завдають втрат російським окупантам.

Зеленський також ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe.