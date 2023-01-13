МЗС РФ просить про прямі переговори Зеленського з Путіним

Незважаючи на відмову українського президента вести діалог з чинним главою країни-агресора, російська влада сподівається, що він змінить свою думку

Найкращий варіант перемовин між Росією та Україною в разі їх відновлення - це формат прямого діалогу між президентами обох країн: про це заявив директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук в інтерв'ю ТАСС.

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«Переговори мають бути прямими і відбуватися без посередників», – цитує видання слова чиновника.

Поліщук взявся критикувати європейських посередників за те, що вони нібито «переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів»

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Як відомо, у вересні 2022 року Володимир Зеленський заявив, що більше не має наміру вести діалог із Путіним, але готовий розмовляти з іншим главою Російської Федерації, який рано чи пізно займе місце бункерного диктатора. Однак російська влада не залишає надій умовити нашого президента сісти за стіл переговорів, вказуючи на те, що лідери деяких західних держав, наприклад Ердоган, усіма силами сприяють початку цього процесу.

Ми ж з вами добре пам'ятаємо, що на початку агресивного і нічим не спровокованого нападу російських військ на українські території Зеленський неодноразово пропонував очільнику РФ сісти за стіл переговорів та «побалакати» особисто. Але той вважав за краще відмовчуватися. Втім, останнім часом представники країни-терористки просувають ідею про те, що Україна рішуче відкидає всі спроби Росії дійти мирної угоди.

Нагадаємо, протягом 2022 року відбулося кілька раундів українсько-російських мирних переговорів у складі контактних груп у Білорусі, а також у Стамбулі. Однак особливого успіху вони не мали.

Також підкреслимо, що днями президент Зеленський ініціював ідею створення глобального саміту західних країн щодо припинення військового конфлікту.