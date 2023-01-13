Яка роль Польщі у постачанні зброї в Україну: Зеленський зробив гучну заяву

Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції

Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн. Про це в інтерв'ю TVP Info заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП, які залишилися з радянських часів.

«Ваша країна може бути рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну на міжнародній арені», – зазначив Зеленський, коментуючи роль Польщі у підтримці нашої країни.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, провів зустріч у Львові з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Згодом стало відомо, що Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Раніше Володимир Зеленський відзначив військових двох бригад, які утримують позиції у Соледарі та завдають втрат російським окупантам.