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Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку
фото: Генштаб

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження загарбників

Триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку

Вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.

На Авдіївському напрямку

Вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку

Обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті.

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Теги: авіація путін Генштаб Авдіївка Херсон місто небезпека Макіївка Бахмут

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