Богдан хотів припинити розслідування злочинів під час Революції Гідності і зловживання Януковича, – Горбатюк



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Розмова відбулася наприкінці зустрічі з президентом України Зеленським

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан закликав припинити розслідування злочинів під час Революції Гідності і економічні злочини Віктора Януковича і його оточення.

Про це повідомив колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Прямому».

За його словами, це відбулось наприкінці зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«На тій зустрічі з Зеленським він підійшов (Богдан – ред.), на завершення цієї зустрічі він підійшов.

Він, не знаючи про суть, сказав: «Не розслідувались справи, не розслідувалися стосовно вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимир Олександрович». А він (президент Володимир Зеленський –ред.) каже сам: «Як же не розслідувались, якщо мені тільки що доповіли, що є результати?». «Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано – і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить, все, далі не треба розслідувати».

Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І, в першу чергу, стосовно організаторів, і потрібні зміни в закон. І це саме питання президента щодо внесення змін в закон, який розблоковує можливість застосування заочного судочинства.

Він каже: «Ні, це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору».

Я кажу: «Плюс, ще злочинна організація Януковича, економічні злочини підлягають розслідуванню». «Та ні, про що ви розказуєте? Які економічні злочини? Про що ви розказуєте?». І потім він вже перевів тему на те, що вас наступний чекає…» – розповів Горбатюк.

За його словами, Богдан говорив це серйозно.

«Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть така була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати», – зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, голова Державного бюро розслідувань пояснив, як працюватиме законопроєкт, згідно з яким, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до Держбюро за спрощеною процедурою.