Справи Майдану тепер розслідуватиме ДБР



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Відомство Романа Труби візьметься за справи Майдану

Матеріали кримінальних проваджень складатимуть тисячі томів, отже створено Інвентаризаційну комісію, до складу якої увійшли представники ДБР

Розслідуванням злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013 - 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

Таке рішення було прийнято іще вчора, 29 жовтня, на зустрічі генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника з директором бюро Романом Трубою. Відомства погодили дії в рамках передачі справ Майдану.

Директор ДБР Роман Труба вважає, що потрібно «ефективно інтегрувати слідчих ГПУ, які працювали над справами Майдану до нового підрозділу ДБР».

«Такі слідчі мають пройти конкурс за спрощеною процедурою, але для цього потрібно якнайшвидше прийняти зміни до закону України «Про Державне бюро розслідувань». Ця категорія проваджень є важливою і для нас, і для громадян України. Завдання не з простих – не втратити напрацювання за п’ять років, забезпечити подальше ефективне розслідування і показати результат. Створення окремого структурного підрозділу в ДБР – найбільш оптимальний спосіб реалізації цього завдання», – зазначив Труба.

Враховуючи, що матеріали кримінальних проваджень складатимуть тисячі томів, створено Інвентаризаційну комісію, до складу якої увійшли представники ДБР.

Водночас, Труба ззаявив, що треба якнайшвидше ухвалити зміни до закону України «Про Державне бюро розслідувань», які, у тому числі, стосуватимуться збільшення чисельності працівників ДБР.

«Провадження, які не завершені Генеральною прокуратурою України, будуть передані, у тому числі, в ДБР. При цьому ми не можемо збільшити кількість слідчих, оскільки чисельність працівників ДБР визначена Законом. Вже сьогодні на одного слідчого приходиться по 100 проваджень. Змінами до закону прибирається гранична чисельність працівників, за рахунок чого ми зможемо посилити слідчі та оперативні підрозділи», – підкреслив Труба.

Напередодні повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.



