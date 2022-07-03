«Божий промисел». Подоляк назвав причини «хлопків» у Росії

Однак з причин вибухів у Росії, на думку Подоляка, це карма

Представник Банкової іронічно відреагував на новини про чергові вибухи у російському Бєлгороді

Радник голови Офісу президент Михайло Подоляк назвав чотири головні причини так званих «хлопків» у прикордонних регіонах Росії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами представника Офісу президента, першою причиною є те, що росіяни навмисно атакують свої ж міста, не шкодуючи співгромадян, щоб звинуватити в цьому українців.

«Примітивно, але абсолютно в стилі сучасної російської ідіо-пропаганди», – підкреслив він.

Подоляк додав, що другою причиною вибухів є погана підготовка російських військових.

«У «інтелектуальних» операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де у нормальних людей знаходяться інші частини тіла», – написав радник глави Офісу президента.

При цьому третя і четверта причини, за його словами, – «карма» і «божий промисел». Оскільки «зло завжди має наслідки».

«Якщо вам здається, що якісь дії російської армії суперечать здоровому глузду, то пам’ятайте – вся ця війна суперечить здоровому глузду. Бо сучасна РФ – це взагалі не про здоровий глузд», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 3 липня в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Після цього почалася пожежа.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибухів частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Також він повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

Російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир». Знахідка може свідчити лише про одне – росіяни самі вдарили по своїх домівках. Адже на озброєнні у ЗСУ таких ЗРК немає.

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