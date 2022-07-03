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    Суспільство

    У російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини

    У Бєлгороді загинула родина українців, які втекли від війни в Росію - У російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини
    У Бєлгороді загинула родина українців, які втекли від війни в Росію
    фото із відкритих джерел

    Інформація надійшла від «вимушених переселенців»

    У російському Бєлгороді в ніч на неділю внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

    Голова ОТГ повідомив, що ця інформація надійшла від «вимушених переселенців».

    «Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців в місті Білгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки... Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території», – розповів Задоренко.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

    Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

    Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

    Читайте також: Чому Путін наказав завдати удару по житловому масиву в Бєлгороді



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини