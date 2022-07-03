У російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини
Інформація надійшла від «вимушених переселенців»
У російському Бєлгороді в ніч на неділю внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
Голова ОТГ повідомив, що ця інформація надійшла від «вимушених переселенців».
«Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців в місті Білгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки... Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території», – розповів Задоренко.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.
Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.
Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.