У російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини

У Бєлгороді загинула родина українців, які втекли від війни в Росію

Інформація надійшла від «вимушених переселенців»

У російському Бєлгороді в ніч на неділю внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Голова ОТГ повідомив, що ця інформація надійшла від «вимушених переселенців».

«Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців в місті Білгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки... Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території», – розповів Задоренко.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

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