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  4. Російська влада підтвердила вибухи у Бєлгороді (відео)
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    Політика

    Російська влада підтвердила вибухи у Бєлгороді (відео)

    Внаслідок пожежі постраждали троє людей, їх доправили до лікарні - Російська влада підтвердила вибухи у Бєлгороді (відео)
    Внаслідок пожежі постраждали троє людей, їх доправили до лікарні
    фото: t.me/zhest_belgorod

    Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгороді, ймовірно, спрацювала ППО

    Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів про серію гучних звуків, які було чути у Бєлгороді в ніч проти 3 липня, у своєму Telegram-каналі.

    Зазначимо, що окупанти повідомляють про так звані гучні звуки, а не вибухи.

    Як повідомив Гладков, ймовірно, у місті спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). Проте справжні причини поки що з'ясовуються.

    Після так званих хлопків спалахнув один із приватних житлових будинків на вулиці Маяковська в центральній частині міста.

    Внаслідок пожежі постраждали троє людей, їх доправили до лікарні.

    Губернатор додав, що виїхав на місце події.

    «Всі оперативні служби працюють на місці», – написав він, пообіцявши розповісти подробиці події пізніше.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа.

    Внаслідок вибухів у Бєлгороді загинули троє людей.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська влада підтвердила вибухи у Бєлгороді (відео)