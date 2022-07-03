Російська влада підтвердила вибухи у Бєлгороді (відео)
Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгороді, ймовірно, спрацювала ППО
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів про серію гучних звуків, які було чути у Бєлгороді в ніч проти 3 липня, у своєму Telegram-каналі.
Зазначимо, що окупанти повідомляють про так звані гучні звуки, а не вибухи.
Як повідомив Гладков, ймовірно, у місті спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). Проте справжні причини поки що з'ясовуються.
Після так званих хлопків спалахнув один із приватних житлових будинків на вулиці Маяковська в центральній частині міста.
Внаслідок пожежі постраждали троє людей, їх доправили до лікарні.
Губернатор додав, що виїхав на місце події.
«Всі оперативні служби працюють на місці», – написав він, пообіцявши розповісти подробиці події пізніше.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа.
Внаслідок вибухів у Бєлгороді загинули троє людей.