Британія створить новий альянс з Україною та Польщею

Загроза у Східній Європі має важливе значення для всього світу – МЗС Великої Британії

Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною. На такий крок офіційний Лондон готовий піти через загрозу російської агресії на українській території. Про це інформує уряд Великої Британії.

Про це під час виступу в Інституті Лоуі повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Ініціатива створення альянсу належить саме Лондону.

Глава МЗС вважає, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі. Також Британія готує новий пакет підтримки України – мовиться про оборонне озброєння.

«Ми працюємо з нашими партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб. Ми також зміцнюємо наше партнерство після переговорів в Лондоні в грудні – і ми сприяємо новим тристороннім зв’язкам з Польщею та Україною», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Міністерка звернулась до всіх союзників, вона закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.

Трасс впевнена, що те, що відбувається в Східній Європі має важливе значення для всього світу. Загрози не є регіональними.

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