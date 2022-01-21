Країни Балтії озброять українську армію «Джавелінами» і «Стінгерами»

США, союзники і партнери об'єднуються, щоб прискорити надання допомоги Україні перед посиленням російської агресії

Україна отримає з Литви і Латвії переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger американського виробництва. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. Також там вказали, що з Естонії до нашої держави прибудуть протитанкові комплекси Javelin.

Напередодні Сполучені Штати схвалили дозвіл країнам Балтії на поставки американського озброєння до України.

«Литва, Латвія та Естонія єдиним голосом виступають за суверенітет та територіальну цілісність України в умовах продовження російської агресії – країни Балтії й надалі підтримуватимуть Україну не лише дипломатичними та політичними засобами, а й зміцнюючи власну обороноздатність України», – написали у литовському оборонному відомстві.

Країни Балтії та їхні союзники разом працюють над передачею допомоги Україні найближчим часом. Поки не відомо про які саме кількісні обсяги йдеться.

Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли до Держдепу протягом останніх тижнів, відповідно до правил експортного контролю, з проханням дозволити передачу Україні американського озброєння, яке раніше вони отримали від США.

Останній із трьох запитів був схвалений у середу, 19 січня після того, як був отриманий напередодні ввечері.

Раніше повідомлялось, що країни Балтії мають намір відправити в Україну протитанкові ракети та інше озброєння. Проте чиновник адміністрації США відмовився вказати конкретну зброю, яку дозволено передати.

Також відомо, що Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання про доставку переносних зенітних ракет Stinger.

Також Чехія готова озброїти Україну.

Нагадаємо, Україна отримала протитанкову зброю від Британії. 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням.

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