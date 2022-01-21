Чи буде війна? Лавров звинуватив НАТО у «колонізації» України

Очільник російського МЗС вкотре звинуватив Україну та західні держави в агресивній політиці

Російський дипломат назвав українську владу «неспроможною»

Голова МЗС Росії Сергій Лавров вважає дії української армії на Донбасі «державним тероризмом» з боку «київського режиму». Про очільник російського дипломатичного відомства повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Єдине, що робить київський режим, це спекулює на заступництві своїх західних спонсорів. Як тільки ця русофобська істерика закінчиться, всім стане очевидна неспроможність цього режиму», – додав міністр закордонних справ країни-агресорки.

Лавров також звинуватив українську владу у намаганні відмовитися від виконання Мінських домовленостей та закликав західні країни все ж змусити Україну їх виконати.

Голова МЗС країни, що окупувала частину української території, також звинуватив західні країни та військово-політичний блок НАТО у продовженні колоніальної політики, зокрема, щодо східноєвропейських країн.

«Те що зараз робить НАТО по відношенню до України однозначно показує, що НАТО розглядає Україну як свою зону впливу», – зазначив очільник російського МЗС.

Раніше Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

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