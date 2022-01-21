Естонія звернулася до Німеччини за дозволом для постачання Україні гаубиць

Звернення Естонії перебуває «на відомчому узгодженні» у Берліні

На тлі російської загрози Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці. Про це пише Deutsche Welle.

Прессектретар міноборони Німеччини зазначив, що Естонія надіслала країні запит, щоб отримати дозвіл на передачу 122-міліметрових гаубиць до України. Зараз звернення вивчають, воно перебуває «на відомчому узгодженні».

Постачання озброєння також повинне бути скоординоване з Фінляндією.

Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США. Цього тижня стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».\