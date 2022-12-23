«Будуть душити…». Експосол Мельник попередив свого наступника у Німеччині

«Думка України у Берліні може подобатись чи ні, але німці не мають права її ігнорувати! Крапка»

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв має зберігати суб’єктність та свободу дій, попри вельми теплий прийом. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав його попередник, а зараз заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

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На думку дипломата, Олексій Макеєв має налаштувати контакти з тими, хто приймає рішення, – з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, його найближчим оточенням, лідерами партій і фракцій, ключовими міністрами для досягнення важливих цілей.

«Насамперед – більше зброї, більше фінансової підтримки, адже наш бюджет наступного року не повною мірою забезпечений доходами. Окрім того – відбудова, гуманітарна допомога у зв’язку з енергетичним терором», – нагадує Мельник.

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За його словами, він спілкується із Олексієм Макеєвим з різних питань, але порад той не запитує. Адже хоча цілі залишаються ті ж самі, методи їх досягнення можуть бути різні.

«Важливо за будь-яких умов зберегти суб’єктність, свободу дій попри те, що зараз є такий ризик, що Олексія будуть хотіти задушити в обіймах, влаштовувати йому теплу ванну, яку вже заготували задовго до мого від’їзду: аж пара йшла в замку Бельвю (резиденція президента)», – наголошує експосол.

Він вважає, що німецькі візаві його ненавиділи, але боялись.

«Але зі мною таки були змушені рахуватися. Для нас головне – це питання суб’єктності. Думка України у Берліні може подобатись чи ні, але німці не мають права її ігнорувати! Крапка», – підкреслив дипломат.

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Нагадаємо, Андрій Мельник неодноразово різко висловлювався про політику Німеччини щодо російсько-української війни. Він припускав, що чимало німців бояться: а що зробить Путін, коли його українці заганяють у глухий кут.

У липні Мельника звільнили з посади посла в Німеччині, а в листопаді був призначений заступником міністра закордонних справ.

Раніше експосол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що його відкликали з посади через виклик усій політичній системі цієї країни.

До слова, експосол України у Німеччині Андрій Мельник розповів про свою досвідчену охорону, яка гарантувала безпеку високопоставленим особам Німеччини. Також будинок дипломата цілодобово охороняла поліція.