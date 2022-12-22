«Охорона, як у Шольца». Посол Мельник розповів, як Берлін оберігав його життя

«У моєму розпорядженні були два лімузини, шість охоронців: на вигляд, як Джеймс Бонд»

Експосол України у Німеччині Андрій Мельник розповів про свою досвідчену охорону, яка гарантувала безпеку високопоставленим особам Німеччини. Також будинок дипломата цілодобово охороняла поліція. Цим він поділився в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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Андрій Мельник отримував погрози, тож німецький уряд надав йому державну охорону на другий тиждень війни.

«У моєму розпорядженні були два лімузини, шість охоронців: на вигляд, як Джеймс Бонд. За цей жест я дуже вдячний Земельному кримінальному відомстві, це чудові люди, щось типу нашого УДО (Управління державної охорони – «Главком»), справжні профі, це одна велика команда, яка охороняє і канцлера Шольца, і міністрів, і мера Берліна, вони мені дали на початку війни чудове відчуття безпеки», – сказав колишній посол.

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Уже в середині травня він сам перестав звертатися до охоронців. На початку колеги з держохорони трохи ображались на пана Мельника, дзвонили, запитували, чи щось сталося, проте йому просто була потрібна свобода. Крім того, експосол зауважив, що всі сім із половиною років на посаді їздив завжди сам за кермом, хоча у посольстві, звісно, був водій.

«Вони завжди вимагали: давайте нам наперед ваш робочий графік. Але у перші тижні війни цей графік був дуже динамічним. Треба, наприклад, раптово поїхати на ток-шоу чи ефір дуже оперативно. До того ж цей постійний ескорт Берліном, іноді з мигалками… Почував себе подекуди таким собі почесним в’язнем замку Іф», – розповів дипломат.

Також Андрій Мельник відзначив, що набагато важливішим для його сім’ї було те, що на другий тиждень війни біля їх дому поставили цілодобову поліцейську охорону.

«Україна може пишатися тим, що у нашої держави є резиденція, справді гарний історичний будинок, на південно-західній околиці Берліна. Там дійсно красиво, як у лісі. Але приїжджаю завжди дуже пізно додому, темінь, ліхтарі майже не горять, реально було страшно. За це рішення я дійсно вдячний німецькій владі, адже принаймні вночі ми могли спати спокійніше», – додав відкликаний посол.

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Проте реальних конфліктів чи сутичок не було, хоч у дипломата щодня були десятки зустрічей, виступи на мітингах та концертах.

Як відомо, Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. У липні Зеленський його звільнив.

Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» це не дуже по-державницьки. Нещодавно Мельник розказав, як його покарали за цю фразу.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

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У жовтні Зеленський призначив нового посла України в Німеччині.

Нагадаємо, восени експосол у Німеччині Мельник отримав нову посаду.

До слова, дипломат пішов на свідомий конфлікт із німецьким урядом, аби привернути увагу до проблем України – посол Мельник розкрив причину свого відкликання з Берліна.