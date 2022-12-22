Відкликаний посол Мельник розказав, як його покарали за фразу про «Шольца – ліверну ковбасу»

«Епізод з «ліверною ковбасою» – один із тих моментів, коли мій міністр Кулеба показав мені «жовту картку»

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що іноді його гострі висловлювання були на межі дипломатичного етикету, за що він отримав попередження від глави українського МЗС Дмитра Кулеби. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому».

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«Епізод з «ліверною ковбасою» – один із таких моментів, коли мій міністр Дмитро Кулеба мені показав «жовту картку». І він тут був правий, мушу визнати: це було не на межі, чи, мабуть таки, вже за межами фолу. Втім, у нас дуже довірливі особисті відносини, які я ціную. Тож я практично не виправдовувався, визнавши помилку», – сказав Мельник.

Мельник розповів, що його від’їзд з Німеччини, де він працював послом майже вісім років, не був поспішним, проте підготовка до повернення в Київ була складним періодом в житті родини дипломата.

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«Наданий мені президентом і міністром час на збори допоміг не тільки, умовно кажучи, спакувати валізи. Хоча і це теж для дипломатів важливо, адже це реально стрес, коли ти стільки років на одному місці і потім швидко збираєшся і від’їжджаєш. І чим старша людина, тим важче це переживати. У мене позаду три закордонні відрядження, і кожне з них давалося все складніше. Хочеться вже якоїсь стабільності, а її все немає. Тому ці три місяці мені дали змогу трішки видихнути і підготуватись ментально до нового періоду життя у Києві. Це був емоційно дуже складний для мене і сім’ї період. Мене часто не розуміли навіть у нашій дипломатичній службі, я це відчував, але дуже рідко прямо про це говорили», – сказав Мельник.

У травні Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбасою» через його небажання їхати до Києва. Згодом він визнав: його образливі слова на адресу німецького канцлера були недоречними.

Нагадаємо, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник призначений заступником міністра закордонних справ.