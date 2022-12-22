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Посол Мельник розкрив причину свого відкликання з Берліна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Посол Мельник розкрив причину свого відкликання з Берліна
Перше інтерв’ю легендарний посол Андрій Мельник у новому статусі заступник міністра дав «Главкому»
фото з відкритих джерел

«Мені ставили стільки пасток, що врешті я таки потрапив в одну»

Експосол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що його відкликали з посади через виклик усій політичній системі цієї країни. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Мельник пояснив, що пішов на свідомий конфлікт із німецьким урядом, аби привернути увагу до проблем України.

«Німецький уряд звик все вирішувати сам. На нас він фактично не зважав. Думку України ввічливо слухали, але все робили по-своєму. І щоб цей підхід ну хоч якось змінити, треба було задіяти інші інструменти, йти на свідомий конфлікт. І це можна було робити лише через громадськість і за допомогою ЗМІ. Бо в Берліні, як правило, реально ніхто нічого поганого чи критичного вголос не говорить. Усе це відбувається у кулуарах, без цитування. А те, що мені довелось робити, воно було для них холодним душем, справжнім ураганом. І тому цей мій струс і викликав такий спротив системи», – сказав дипломат.

Мельник визнає, що тактичні методи, які були вимушеним кроком на початку, згодом переросли у його стратегію. Проте колишньому послу перешкоджали й ставали на заваді.

«Мені треба було маневрувати, було стільки підводних каменів, мені ставили стільки пасток, що врешті я таки потрапив в одну таку – маю на увазі своє останнє інтерв’ю про Бандеру», – поділився дипломат.

Як відомо, Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. У липні Зеленський його звільнив

Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» це не дуже по-державницьки. Нещодавно Мельник розказав, як його покарали за цю фразу.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

У жовтні Зеленський призначив нового посла України в Німеччині.

Нагадаємо, восени експосол у Німеччині Мельник отримав нову посаду.

Читайте також: Андрій Мельник: Мені ставили багато пасток, врешті я в одну таки потрапив
Теги: Німеччина посол Андрій Мельник

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