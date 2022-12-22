Посол Мельник розкрив причину свого відкликання з Берліна

«Мені ставили стільки пасток, що врешті я таки потрапив в одну»

Експосол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що його відкликали з посади через виклик усій політичній системі цієї країни. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Мельник пояснив, що пішов на свідомий конфлікт із німецьким урядом, аби привернути увагу до проблем України.

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«Німецький уряд звик все вирішувати сам. На нас він фактично не зважав. Думку України ввічливо слухали, але все робили по-своєму. І щоб цей підхід ну хоч якось змінити, треба було задіяти інші інструменти, йти на свідомий конфлікт. І це можна було робити лише через громадськість і за допомогою ЗМІ. Бо в Берліні, як правило, реально ніхто нічого поганого чи критичного вголос не говорить. Усе це відбувається у кулуарах, без цитування. А те, що мені довелось робити, воно було для них холодним душем, справжнім ураганом. І тому цей мій струс і викликав такий спротив системи», – сказав дипломат.

Мельник визнає, що тактичні методи, які були вимушеним кроком на початку, згодом переросли у його стратегію. Проте колишньому послу перешкоджали й ставали на заваді.

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«Мені треба було маневрувати, було стільки підводних каменів, мені ставили стільки пасток, що врешті я таки потрапив в одну таку – маю на увазі своє останнє інтерв’ю про Бандеру», – поділився дипломат.

Як відомо, Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. У липні Зеленський його звільнив.

Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» це не дуже по-державницьки. Нещодавно Мельник розказав, як його покарали за цю фразу.

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А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

У жовтні Зеленський призначив нового посла України в Німеччині.

Нагадаємо, восени експосол у Німеччині Мельник отримав нову посаду.