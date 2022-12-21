Андрій Мельник: Мені ставили багато пасток, врешті я в одну таки потрапив

Тобто все ж таки говорили, критикували. Хто і коли?

Траплялось. Так, епізод з «ліверною ковбасою» – один із таких моментів, коли мій міністр Дмитро Кулеба мені показав «жовту картку». І він тут був правий, мушу визнати: це було не на межі, чи, мабуть таки, вже за межами фолу. Втім, у нас дуже довірливі особисті відносини, які я ціную. Тож я практично не виправдовувався, визнавши помилку.

Якщо підсумувати всю цю яскраву німецьку історію... У 2014-му посол Дещиця заспівав відоме «Путін – х...ло» разом із протестувальниками. Нині наш посол в ООН Сергій Кислиця теж дозволяє дуже цікаві експромти. Але ви, звичайно, у цьому хіт-параді на першому місці. Чи не вважаєте ви, що настав час зовсім інших стандартів дипломатії, чи це просто виняток для нашої країни у нашій ситуації?

Гарне питання. Те, що я був змушений робити в Німеччині, це було справді зумовлено війною, насамперед. Це була така собі emergency diplomacy (надзвичайна дипломатія – «Главком»). Я міг би це описати так: повний блекаут, немає світла, немає опалення, води, нічого немає, ти з ліхтариком ходиш по квартирі. Але ти розумієш, що маєш вижити, бо росіяни починають кувалдою вибивати вхідні двері. Ти змушений волати про допомогу, бити у всі барабани.

Ще за часів адміністрації Кучми, де я починав свою кар’єру дипломата у далекому 1997 році, ми всі говорити і мріяли про суб’єктність України, але мабуть не до кінця розуміли, що це означає. Часто-густо успішність дипломатії оцінювалася тим, щоб бути таким собі гарним слухняним учнем, відмінником, таким собі плюшевим ведмедиком, аби усім подобатися. Всі тебе гладять по голівці, і ти вважаєш: супер – відносини з ними усіма прекрасні, коли ти такий милий і нікого не дістаєш.

З цієї точки зору, думаю, нам треба дійсно міняти кардинально все. Просто реально перегортати сторінку, потрібні інші, часто радикальні методи. І слава Богу, процес вже запущений. І наш президент, і наш міністр своєю наступальною комунікацією відкидають старі лекала, успішно виборюють суб’єктність України на міжнародній авансцені.

У Німеччині спрацювали мої жорсткі методи, тому що я просто дуже добре знаю і відчуваю цю країну. Наші німецькі друзі перед від’їздом мені прямо так і сказали: «Тобі чудом вдалося зачепити такі незримі струнки німецької душі, які вони самі ніколи б не наважились порухати. Це міг зробити лише хтось зі сторони. Німці не звикли, щоб їх хтось критикував зі сторони, тим більше українець».

Якщо ви зараз подивитесь, наприклад на відносини США з Німеччиною, то навіть американці практично не критикують німців публічно. Якщо й була якісь наїзди, то лише за часів Трампа.

Згадайте угоду між США і Німеччиною улітку минулого року про уникнення санкцій щодо проєкту «Північний потік-2», коли нас м’яко кажучи проігнорували. Це було ледь не вперше, коли я втратив дар мови. Німці просили мене прокоментувати, що ж це було, а я реально взяв паузу: вперше був не готовий, пару днів переосмислював цей гіркий досвід.

Тож це мав бути хтось зі сторони, той, хто показав би німцям їх Lebenslügen, це таке особлива фраза у дослівному перекладі означає «життєва брехня». Це свого роду самообман, брехня самим собі, в яку німці повірили і вважали її істиною, нічого не збиралися міняти. Це стосується насамперед їх ілюзорно-романтичного погляду на Росію. Лише хтось зі сторони міг примусити їх подивитися у дзеркало, жахнутися і визнати свої помилки. Я вважаю, що саме наша суб’єктність – це і є ключова річ, якої маємо домагатися.

Зараз мій наступник Олесій Макеєв, дуже близький колега, якого я ціную і поважаю, наголосив, що головне – це довіра. І дійсно, це надважлива річ у дипломатії. Я нічого не маю проти. Довіра має бути, без неї важко. Але ж однією довірою ти не захистишся проти ворога. У нас була нібито пречудова довіра і з Меркель, і Штайнмаєром, всю цю довіру з німецькими політелітами я сам по крупинках вибудовував всі останні роки. І потім, коли прийшов час «Ч», коли на нас віроломно напала Росія, вся ця довіра нас, на жаль, не врятувала. Тож мені довелося нею подекуди жертвувати, бити у дзвони, виносити болючі питання у громадський простір, заручатися прямою підтримкою німецького суспільства і ЗМІ, аби насильно змусити уряд ФРН змінювати курс і реально допомагати Україні.