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Черговий «Рамштайн»: військовий експерт розповів, чого чекати Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Черговий «Рамштайн»: військовий експерт розповів, чого чекати Україні
Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» 20 січня
фото: Міноборони України

На зустрічі обговорюватиметься постачання танків та авіації Україні

На дев'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 14 лютого, будуть обговорюватися логістичні та організаційно-технічні питання поставок Україні танків. Також буде закладений курс на обговорення постачання бойових літаків. Про це розповів військовий експерт Тарас Жовтенко в ефірі Апостроф TV.

«Від цієї зустрічі ми очікуємо двох моментів, перше – остаточне узгодження питань логістики та організаційно-технічних моментів по постачанню танків в Україну. А друге – прокладання курсу на обговорення постачання, зокрема, бойової авіації. Ми загалом очікували, що цей "Рамштайн" буде суто авіаційним, але виглядає так, що він буде змішаним – танково-авіаційним», – повідомив фахівець.

За його словами, не достатньо просто надіслати Україні танки, ще треба забезпечити безперебійне постачання запчастин та їх технічне обслуговування в бойових умовах.

«По танкам треба обговорити не просто постачання, тому що вже є рішення, яка країна і скільки танків передає. Але маємо розуміти, що самих танків, щоб вони були ефективними на полі бою, нам недостатньо. Це має бути стабільна система постачань запчастин, мають бути певні технологічні машини, які можуть здійснювати ремонт танків в бойових умовах. Це в першу чергу стосується Abrams, їхня тонка внутрішня технологічна система потребує постачання додаткових агрегатів та техніки. Тобто просто привезти танки в Україну не проблема, треба, щоб було постійне технічне обслуговування і це питання буде вирішуватися», – підсумував Жовтенко.

Нагадаємо, раніше Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайну-8».

Теги: танки авіація озброєння

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