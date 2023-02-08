Черговий «Рамштайн»: військовий експерт розповів, чого чекати Україні

На зустрічі обговорюватиметься постачання танків та авіації Україні

На дев'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 14 лютого, будуть обговорюватися логістичні та організаційно-технічні питання поставок Україні танків. Також буде закладений курс на обговорення постачання бойових літаків. Про це розповів військовий експерт Тарас Жовтенко в ефірі Апостроф TV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Від цієї зустрічі ми очікуємо двох моментів, перше – остаточне узгодження питань логістики та організаційно-технічних моментів по постачанню танків в Україну. А друге – прокладання курсу на обговорення постачання, зокрема, бойової авіації. Ми загалом очікували, що цей "Рамштайн" буде суто авіаційним, але виглядає так, що він буде змішаним – танково-авіаційним», – повідомив фахівець.

За його словами, не достатньо просто надіслати Україні танки, ще треба забезпечити безперебійне постачання запчастин та їх технічне обслуговування в бойових умовах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«По танкам треба обговорити не просто постачання, тому що вже є рішення, яка країна і скільки танків передає. Але маємо розуміти, що самих танків, щоб вони були ефективними на полі бою, нам недостатньо. Це має бути стабільна система постачань запчастин, мають бути певні технологічні машини, які можуть здійснювати ремонт танків в бойових умовах. Це в першу чергу стосується Abrams, їхня тонка внутрішня технологічна система потребує постачання додаткових агрегатів та техніки. Тобто просто привезти танки в Україну не проблема, треба, щоб було постійне технічне обслуговування і це питання буде вирішуватися», – підсумував Жовтенко.

Нагадаємо, раніше Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайну-8».