Зеленський і Макрон обговорили дипломатичні кроки для завершення війни

Зеленський та Макрон обговорили недопуск Росії до Олімпійських ігор у Парижі

Президент подякував Макрону за рішення надати легкі танки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

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Зеленський подякував Макрону за рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами протиповітряної оборони.

«У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі», – йдеться у повідомленні.

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У свою чергу Макрон підтвердив повну готовність Франції реагувати на потреби України, йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Французький президент підтримав мирний план Зеленського та заявив про свою рішучість підтримати ініціативу на міжнародній арені.

Якщо раніше, після тривалих запевнень у технічній недоцільності передачі Abrams Україні, американські партнери погодилися надати нашим військовим 10 одиниць такої техніки, то нині вже йдеться про 30 танків.

Як пише видання, Abrams відправлятимуться в нашу країну, ймовірно, за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Вона дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання, а не вилучати їх із наявних запасів США.

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Джерела, на які посилається Politico, пов’язують рішення адміністрації президента США із публічним протистоянням між офіційними особами Вашингтона та Берліна щодо танків Leopard. Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні Leopard, якщо США у свою чергу поставлять Abrams.

У вівторок, 24 січня, стало відомо про те, що Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва вітчизняним військовим у кількості 14 одиниць.